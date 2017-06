Grandi novità per questa nuova edizione del Madeinmedi – Mediterranean Design & Fashion Week ai nastri di partenza. Dal 13 al 19 giugno un calendario ricco di appuntamenti. Sfilate, shooting, concorsi per new faces, jewelry e fashion film, praemium, mostre di design, ed altro ancora.

Madeinmedi a Radicepura

Location inedita per l’edizione 2017 del Madeinmedi sarà Radicepura, a Giarre, sulla costa orientale della Sicilia, un’oasi di bellezza immersa nei profumi e nei colori del Mediterraneo.

Tra gli shooting che verranno realizzati quello di “Alpha Studio”, brand simbolo di una cultura artigianale nel campo della maglieria, e di “Coco Song” by Area 98, azienda che si distingue nel mercato dell’eyewear per la continua ricerca di innovazione e l’esuberante creatività delle sue collezioni. I due brand riceveranno il praemium madeinmedi 2017 insieme al fondatore della London School of Photography, Antonio Leanza .

“Are you ready?”

Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il casting per giovani modelli e modelle “Are you ready?” che si terrà sabato 17 giugno presso il Mercure Catania Excelsior.

Domenica 18 giugno, Radicepura si trasformerà in una elegante passerella dove sfileranno i brand internazionali, Shahira Fawzy, Coco Song e la capsule collection for YKK, main sponsor della manifestazione. A seguire le creazioni dei giovani designer dell’Accademia Euromediterranea: Maria Teresa Lionti, Giulia Mangano, Simona Lipera, Giulia Fazzio, Clarissa Torrisi, Clara Bentivegna, Erica Lorefice, Giuditta Corpaci, Ida Muccio, Barbara Trimboli, Alessia Avellone, Erika Strano, Carla Salerno, Damiano Giocolano, Rossella Costa.

Per Harim Exhibition, le creazioni degli allievi del Dipartimento di Gioiello Simona Messina, Claudia Terranova, MariaConcetta Torrisi, Marco Mafodda, insieme ai colleghi del Dipartimento di Fotografia. Altre novità sono il fashion film di Elisa Calcamo ed il jewelry film di Claudia Terranova e la mostra dedicata ai progetti realizzati dagli allievi Harim per il concorso “Paper Trends” indetto da Favini, azienda di riferimento a livello mondiale nel segmento cartotecnica.

“Questa edizione dimostrerà come la sinergia tra i colossi del fashion system e le nuove leve emergenti creino un mix di rinnovamento e lancio di nuove tendenze”, dichiara Marco Aloisi event producer del Madeinmedi.