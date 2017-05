L’Università di Palermo ospita Medici Senza Frontiere. Giovedì dalle 15 alle 17 nel Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali di via Ugo Antonio Amico ci sarà l’incontro con François Dumont, Direttore del dipartimento di comunicazione e advocacy di Medici senza Frontiere Italia.

Dumont, di ritorno da Mosul dove Msf è impegnata in prima linea per colmare le lacune dell’assistenza sanitaria, spiegherà agli studenti come “Comunicare le crisi umanitarie, l’azione di Medici senza Frontiere”.

A introdurre i lavori saranno Carla Monteleone, docente di scienza politica e relazioni internazionali, e Manoela Patti, docente di Storia Contemporanea.

Secondo appuntamento nell’Ateneo

Si tratta del secondo incontro con MSF organizzato dall’università di Palermo, il primo aveva visto la settimana precedente Federica Nogarotto, responsabile del dipartimento risorse umane terreno, intervenire in un confronto su “Ospedali sotto attacco”.

In occasione dell’incontro la facoltà di scienze politiche ospiterà un desk con materiale informativo a cura dei volontari del Gruppo locale di Palermo.

Il seminario è rivolto sia a studenti che al pubblico esterno. Dopo la presentazione, l’operatore risponderà alle domande di studenti e giornalisti presenti.