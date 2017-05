Con il mese di Maggio ci saluta anche MAYJAZZ, la rassegna di concerti finalizzata alla valorizzazione del Complesso di San Giovanni Decollato, nel centro storico di Palermo, organizzata nell’ambito delle manifestazioni di ‘Ballarò di Primavera’ dall’Ars Nova e dall’Associazione Cassaro Alto, insieme con il Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e il Comune di Palermo.

Periscope Quintet

Domani, sabato 27 Maggio, alle ore 21, appuntamento con l’ultimo concerto in programma: quello di Periscope Quintet feat. Dario Deidda (Alessandro Presti, tromba – Orazio Maugeri, sax alto – Toti Cannistraro, piano – Dario Deidda, basso – Gaetano Presti, batteria).

MAYJAZZ ha registrato la partecipazione di tanti appassionati di musica, unendo la cultura con la solidarietà. Il biglietto d’ingresso per i concerti al Complesso di San Giovanni Decollato è stato – e lo sarà anche domani – di 7 euro. Ma parte del ricavato andrà alle spese per il Centro di aggregazione per bambini e ragazzi di San Giovanni Decollato.

Un’attività per lo sviluppo del territorio

“Con il contributo concreto alle attività sociali per i bambini del territorio – spiega Giulio Pirrotta, responsabile del progetto – la valorizzazione del complesso monumentale e la promozione della ristorazione serale lungo il Cassaro, la rassegna Mayjazz ha dimostrato che l’unione tra cultura, economia e cittadinanza attiva è un fattore importante di sviluppo del territorio”.

Quello di Periscope Quintet feat. Dario Deidda è un progetto che nasce dalla passione per una leggenda del jazz moderno: il pianista Bill Evans. Per l’occasione, il gruppo formato da Alessandro e Gaetano Presti, Orazio Maugeri e Toti Cannistraro si avvale della collaborazione di uno dei piu’ importanti bassisti europei, Dario Deidda. Oltre ai brani del song book di Bill Evans, il repertorio comprende brani originali ma anche composizioni di alcuni dei leader del jazz moderno, come Charles Mingus e Chick Corea.