Matteo Salvini ha trascorso la giornata del Primo maggio in Sicilia: ha fatto tappa al porto di Augusta, che è il primo porto in Europa per arrivo di migranti. “L’immigrazione è un’enorme droga del mercato del lavoro”- avrebbe dichiarato il leader della Lega- “Solo dall’inizio del 2017 sono arrivate in Italia 10mila persone.” Salvini, si è poi reso protagonista di una diretta social da una delle banchine del porto augustano, con l’hashtag #stopinvasione; ha dichiarato tutto il proprio sostegno al procuratore di Catania Zuccaro che è stato coinvolto dalle polemiche dopo aver denunciato i contatti tra alcune Ong e i trafficanti di esseri umani. “Pensate – ha proseguito Salvini – che il Csm l’ha convocato per il 3 maggio. Una volta tanto che c’è un giudice che indaga e che vuole andare fino in fondo lo richiamano. Dice che c’è un business dietro all’immigrazione. Ci sarebbero alcune Ong che sono in contatto con gli scafisti”.

“Tre Ong battono bandiera tedesca”

Inoltre il leader della Lega ha ricordato anche un’altra vicenda, che sarebbe stata denunciata sabato scorso dal presidente della commissione Giustizia al Senato, Nicola Latorre (Pd), secondo il quale “alcune Ong operanti nel Mediterraneo nel soccorso dei migranti e nel loro trasporto in Italia hanno declinato la richiesta di presentarsi a Palazzo Madama per fornire la loro versione dei fatti. Altre insistono sulla liberalità che ispira i loro finanziatori”. “Pensate – ha ripreso Salvini da Augusta – che ci sono tre Ong che battono bandiera tedesca che hanno rifiutato di essere audite dalla commissione Giustizia al Senato perché rifiutano di comunicare i loro finanziatori: quindi ditemi voi se non è lecito dubitare”.

Le ipotesi

L’ipotesi di Salvini: “Il progetto di tante realtà farlocche che portano in Italia masse di migranti per togliere diritti ai lavoratori italiani: un’enorme droga del mercato del lavoro”. Denunciato anche quanto la realtà megarese e siciliana sia penalizzata dagli sbarchi: “Questo splendido mare – ha detto ancora Salvini – potrebbe essere una ricchezza per la Sicilia e invece è business per chi specula sull’immigrazione senza controllo. Il Porto di Augusta – ha precisato – dà lavoro a migliaia di persone: l’anno scorso ha movimentato 27 milioni di tonnellate di merci. E invece è stato dimenticato anche dalla Regione Siciliana e da Crocetta che spero i siciliani mandino presto a casa”.

Contro Di Maio

Il leader della lega avrebbe poi attaccato anche a Luigi Di Maio e ai Cinque stelle che in queste ore si sono schierati con il procuratore Zuccaro. Salvini rimprovera loro l’incoerenza con cui a Bruxelles hanno votato per finanziare Frontex, votando- a suo dire- per lo “scafismo di stato”, per poi solidarizzare con Zuccaro.