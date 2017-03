Dopo 18 anni, il pm Di Matteo lascia la procura di Palermo, per cui ha lavorato dal 1999, dopo un’esperienza alla procura di Caltanissetta nel pool che si è occupato delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Infatti, il plenum di Palazzo dei marescialli ha decretato, all’unanimità, la sua nomina a sostituto della Superprocura guidata da Franco Roberti. Due anni fa i consiglieri avevano bocciato la sua candidatura per lo stesso incarico, preferendogli altri tre colleghi. In quell’occasione il pm aveva reagito con un ricorso al Tar del Lazio, lamentando di aver subito “un’ingiusta mortificazione”.