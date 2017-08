MAZARA DEL VALLO (Tp) – L’appuntamento è per lunedì 28 agosto, dalle ore 21 in poi in piazza della Repubblica, dove durante l’Oscar dello Sport, presentato da Roberto Marco Oddo affiancato da Vita Renda, sarà presentato pure l’evento “Master Beauty 2017- Top model & Stylist Contest” .

Moda e sport

Moda e sport per un evento importante in città che sta già suscitando curiosità ed interesse. Modelle, stilisti, hairstylist, make up artist, per un nuovo ed entusiasmante format di moda e bellezza che fin da questa finale regionale si avvale di partner famosi di rilevanza nazionale che operano nel settore moda, cosmesi, acconciature ( stilisti come Anton Giulio Grande e Luciano Barachini, insieme ad importanti aziende di settore) Un evento firmato Salvuccio Canfora che unitamente alla Kendra Eventi sta lanciando il nuovo e appassionante contest di moda nazionale che vedrà la prossima tappa a Palermo per la finale nazionale.

La finale regionale

Ragazze provenienti da tutta la Sicilia si contenderanno la finale regionale per accreditarsi così alla finale nazionale e per entrare nel mondo della moda. Un modo diverso di presentare stili e tendenze del mondo della moda, tra stilisti del mondo degli abiti e quelli delle acconciature e del trucco per donna, una opportunità diversa per trovare le nuove top model del futuro, per un contest moda “made in Sicily” che guarda oltre i confini dell’Italia e punta in alto sulle più importanti passerelle di moda.

Testimonial di questa prima fase del contest di moda è la giovanissima modella Miriam Graziano di Montemaggiore Belsito ( Pa), già vincitrice di diversi concorsi di bellezza(in allegato foto di Miriam Graziano)