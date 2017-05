Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso presentato dai gestori di locali e ha dato ragione al Comune di Palermo: il regolamento della movida torna in vigore con il divieto di musica all’aperto dopo la mezzanotte e del divieto totale dell’amplificazione nei locali.

“Forse i Beatles sarebbero stati comunque i Beatles, anche se George, John, Paul e Ringo fossero nati a Palermo – esordisce Masino Lombardo candidato al consiglio comunale – ma sicuramente non avrebbero avuto vita facile: all’inizio della carriera tutte le band si esibiscono nei locali cittadini. Il regolamento va infatti cambiato per dare spazio alle attività e alle produzioni culturali”

La proposta di una “consulta”

“La questione va affrontata seriamente e abbiamo il dovere di liberarci dei preconcetti relativi alla vita notturna: una grande città europea non può non avere una società che vive, lavora e si esprime nelle ore che vanno dal tramonto all’alba – continua Lombardo – Una buona Amministrazione deve poter contrastare la movida selvaggia e allo stesso tempo valorizzare la cultura nelle sue diverse forme, con tutte le attività e le produzioni a essa legate. Bisogna sforzarsi per trovare soluzioni e serve capacità di ascolto e di condivisione: se la città cresce è perché c’è un dialogo tra politica e cittadini, che siano residenti, gestori o operatori”.

“Per questo motivo, lancio l’idea dell’istituzione di una “Consulta della Notte” composta da un sindaco e da un comitato formato da tutti i protagonisti della scena culturale e sociale. Sarà un luogo in cui si potrà discutere delle criticità e delle soluzioni ma soprattutto un luogo intermedio tra la città e l’Amministrazione”. Conclude Masino Lombardo, candidato al consiglio comunale.