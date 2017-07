Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, insieme all’assessore alla Formazione Bruno Marziano e alla dott. Nelli Scilabra, ha incontrato questa mattina il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli, per discutere del potenziamento dell’offerta formativa e scolastica nelle scuole siciliane.

Fondi per le scuole siciliane

“Il ministro – dicono il presidente e l’assessore – ha comunicato che, già a partire da settembre prossimo, il Miur ha messo a disposizione delle scuole

siciliane 28 milioni di euro per il loro potenziamento, relativi al progetto “scuola al centro”. Accanto a questo si sta lavorando, con risorse della Regione, a un protocollo di intesa Ministero/Regione che potrebbe essere firmato a settembre, per il potenziamento dell’offerta formativa nelle aree disagiate della regione, con

particolare riferimento alle periferie e alle realtà a rischio dispersione scolastica. “La presidenza della Regione e l’assessorato all’Istruzione, stanno già

lavorando sul progetto che verrà inviato al ministero entro luglio. Con tale progetto – conclude il presidente – la Regione intende far fronte alle

difficoltà degli studenti di ogni ordine e grado e contribuire all’incremento dell’occupazione dei docenti”.