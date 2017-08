Le barriere stradali “New Jersey” serviranno a rendere sicura la Zona a traffico limitato di Marzamemi per tutto il periodo estivo. Da ieri pomeriggio sono state installate quattro barriere in cemento che delimitano la ztl: due in via Marzamemi, all’altezza di viale Fortuna, e due in via Montoneri.

L’installazione

L’installazione dei “New Jersey” è stata effettuata a seguito della riunione di martedì 22 agosto convocata dal prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, per l’adozione di misure di prevenzione antiterrorismo.

«Una decisione – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – che nasce dopo la definizione degli interventi da realizzare per la sicurezza antiterrorismo nelle aree pedonali da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Abbiamo messo in sicurezza un luogo in cui ogni sera confluiscono migliaia di persone, seppur garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso. Mi sento in dovere di tranquillizzare i miei concittadini e tutti i turisti: si tratta esclusivamente di necessarie misure di prevenzione disposte dalle prefetture in tutta Italia, nei luoghi più affollati soprattutto nei periodi estivi. Dunque, niente allarmismi ma solo il rispetto di quanto disposto a garanzia di maggiore sicurezza».

«Ci siamo immediatamente attivati – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Scala – per dare seguito a quanto discusso nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Le barriere rimarranno a delimitare la ztl fino a quando la stessa rimarrà in vigore».