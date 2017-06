Una location da brivido, intrisa di storia e passato. Il parco archeologico di Selinunte ospiterà il concerto evento per la prima volta in Sicilia della star mondiale Martin Garrix. L’appuntamento è per il 29 luglio. Sono già decine i bus che si stanno organizzando da ogni parte dell’isola e non solo per l’immancabile appuntamento musicale che si preannuncia essere uno show indimenticabile. La prima fascia di biglietti è già andata a ruba e la seconda fascia si sta esaurendo velocemente.

Per la prima volta in Sicilia

Il concerto di Martin Garrix è diventato un’occasione per incentivare il turismo in quella parte di Sicilia, in provincia di Trapani, piena di bellezze e di territori di inestimabile valore.

Martin Garrix è nato nel 1996 ma è già l’idolo mondiale di tantissimi ragazzi e ragazze. Il suo ultimo singolo, Scared to Be Lonely è nella Top100 mondiale dei brani più ascoltati e scaricati. La pagina Facebook di Garrix conta oltre 14 milioni di fans e 11 milioni e mezzo su Instagram.

L’evento è organizzato da “Wonder Manage”, realtà del mondo del clubbing con un alto profilo internazionale e con la partecipazione di “Unlocked”, realtà del panorama siciliano.

I biglietti sono acquistabili tramite il circuito TicketOne.