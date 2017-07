Una storia che ha dell’incredibile e che poteva portare a conseguenze ben peggiori. A Palermo un uomo di 45 anni ha reciso, con un coltello, l’orecchio di un parcheggiatore, reo di aver lanciato troppi sguardi alla moglie.

La vittima

La vittima sarebbe un tunisino, trentenne, che fa il posteggiatore abusivo nella via in cui abitano l’aggressore e sua moglie, una zona adiacente alla stazione centrale. Ma la rabbia del marito del geloso non sarebbe esplosa all’improvviso. Pare, infatti, che i due uomini fossero arrivati alle mani già nelle scorse settimane e che ieri sera in un raptus di follia, il 45enne ha preso un coltello e ha staccato l’orecchio al giovane tunisino.

La corsa in ospedale

La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale dai sanitari del 118. Adesso le forze dell’ordine danno la caccia all’aggressore.