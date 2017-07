Dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio di Roma, Marina Rei, tra le artiste più complete della scena musicale italiana, riprende il suo Tour Estivo 2017.

Opening con Greta

Domenica 30 luglio l’artista sarà in concerto in piazza Guglielmo Marconi a Patti, in provincia di Messina, accompagnata da due musicisti. Ad aprire ci sarà Greta, giovanissima cantante e compositrice di origini americane che negli ultimi mesi è stata protagonista di numerosi showcase a Los Angeles.

Protagonista alla batteria, Marina Rei interpreterà i suoi brani in veste rock, lasciando da parte per il momento il set acustico, iniziato lo scorso marzo nei teatri e club italiani.

Dopo l’ultimo fortunato tour del 2016 che l’ha vista impegnata in Italia e in Europa, Maria Rei riparte dalla musica per parlare di sé, in un tour che toccherà diverse città italiane.

Tutte le info di Marina Rei: www.marinarei.net