Sono partiti da Haiti per coronare il loro sogno d’amore: sposarsi nella splendida Marettimo.

Il viaggio da Haiti

Una coppia di giovani si è unita in matrimonio, con rito civile, nell’incantevole Isola delle Egadi. Non ci sarebbe niente di eccezionale, se i due innamorati non fossero arrivati da Haiti per convolare a nozze.

Lei di origine francese e lui siciliano, lo scorso anno si erano trovati nell’Isola a trascorrere qualche giorno di vacanza. Rapiti dalla magia del luogo, che ogni anno attrae tantissimi turisti, hanno deciso che quello sarebbe stato il luogo perfetto in cui sposarsi.