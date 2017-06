Il mare più bello in Sicilia? A Favignana. L’isola delle Egadi si aggiudica le “4 Vele”, conquistando il primo posto nella classifica del “Mare più bello” della Guida Blu, a cura di Legambiente e Touring Club Italiano.

“In questi ultimi anni – dice Rossella Muroni, presidente di Legambiente – abbiamo assistito ad una evoluzione del turismo che è passato da un turismo di massa ad un turismo di qualità, attento all’ambiente e alla sostenibilità. Siamo convinti che oggi la vera sfida non si basi sulla competizione tra comuni, ma sul mettere in campo politiche di valorizzazione tra le varie amministrazioni mettendo in sinergia quelle esperienze territoriali di successo, basate su offerta turistica e scelte innovative in tema di tutela, conservazione e gestione del territorio, con le strategie d’area”.

Oltre al litorale Nord Trapanese, a guidare la classifica dei comprensori turistici a cinque vele sono il Litorale di Chia, la Maremma Toscana al secondo posto e al terzo posto la Baronia di Posada e Parco di Tepilora.

Seguono in graduatoria il Litorale di Baunei, L’Alto Salento Adriatico, la Costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari, la Costa d’Argento e Isola del Giglio, la Planargia.

E ancora, in Sicilia, l’isola di Ustica (in Sicilia), e poi la Gallura e PN Arcipelago La Maddalena, il Sud Cilento, l’Isola di Salina. Infine, la Costa di Maratea e il Golfo di Policastro, le Cinque Terre.