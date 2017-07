Il deficit depurativo non è sicuramente una novità in Sicilia e la

fotografia scattata da Goletta Verde ne mostra in pieno le criticità:

lungo le coste siciliane i tecnici di Legambiente hanno monitorato

venticinque punti e ben diciassette di questi presentavano cariche

batteriche elevate.

Il bilancio di Goletta Verde

Nel mirino ci sono sempre canali, foci di fiumi e torrenti che

continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati.

Una situazione non più tollerabile che rischia di compromettere una

delle maggiori risorse di questa regione. È questo il bilancio del

monitoraggio svolto lungo le coste siciliane dall’equipe tecnica di

Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente (realizzata anche

grazie al sostegno del CONOU – Consorzio nazionale per la gestione,

raccolta e trattamento degli oli minerali usati e dei partner tecnici

Aquafil, Novamont, Nau)

Il monitoraggio di Goletta Verde (eseguito dalla squadra di tecnici di

Legambiente tra il 4 e l’8 luglio 2017) prende in considerazione il

campionamento dei punti critici che vengono principalmente scelti in

base a un “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati

dalle segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi

cittadini attraverso il servizio SOS Goletta.

Per questo vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli

scarichi e i piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge:

queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione

batterica dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani che

attraverso i corsi d’acqua arrivano in mare.

I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali,

Escherichia coli) e abbiamo considerato come “inquinati” i risultati

che superano i valori limite previsti dalla normativa sulle acque di

balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del

30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli che superano di più del

doppio tali valori.

Nove punti di Palermo non passano l’esame

Nove i punti monitorati in provincia di Palermo e nessuno di questi ha

superato l’esame. Per sette il giudizio è di fortemente inquinato: alla

foce del fiume Eleuterio tra Bagheria e Ficazzi; alla spiaggia presso

lo sbocco del canale in Corso Italia a Bagheria; alla foce dello

scarico in via Messina Marina a Palermo; alla foce del torrente

Canzalamone; alla foce del fiume Pinto a Trappeto; alla foce del

torrente Nocella tra Terrasini e Trappeto, alla foce dello scarico

presso corso Mattarella e alla foce del fiume Chiachea (presso lo

sbocco del depuratore) a Carini. Giudicati inquinati, invece, i

campionamenti alla spiaggia di fronte l’ex oleificio a Termini Imerese

e quello alla spiaggia la Praiola a Terrasini.

Tre i punti monitorati in provincia di Catania, due dei quali

giudicati fortemente inquinati: allo sbocco dello scarico fognario

all’inizio del Lungomare Galatea a Aci Trezza e alla foce del fiume

Alcantara a Catalabiano. Nella norma il campionamento effettuato alla

spiaggia libera a destra dell’Acquapark.

Situazione critica alla foce del torrente Patrì

Tre prelievi anche in provincia di Messina dove si registra una

situazione critica alla foce del torrente Patrì. Giudicati fortemente

inquinati anche due punti in provincia di Agrigento (alla foce del

torrente Canzalamone a Sciacca e presso la spiaggia di fronte lo

scarico depuratore a Licata); uno in provincia di Caltanissetta (alla

foce del fiume Gattano a Gela); la foce Canale Grimaldi a Porto Grande

a Siracusa; e uno in provincia di Trapani (alla foce del fiume Delia a

Mazara del Vallo).

Castelvetrano per la prima volta nei limiti

Sempre in provincia di Trapani, c’è da segnalare il campionamento

eseguito spiaggia presso scarico depuratore di Castelvetrano che dopo

anni di giudizi negativi e di denunce di Goletta Verde per la prima

risulta entro i limiti. Evidentemente le perdite della rete fognaria

presenti in quel punto sono state riparate. Il punto in questione è

comunque non balneabile per le autorità competenti per il potenziale

rischio sanitario. Una situazione sulla quale bisogna continuare a

vigilare ma che testimonia che l’efficientamento dei sistemi di

depurazione e la loro manutenzione sono interventi fondamentali per

prevenire l’inquinamento del mare.