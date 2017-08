Si chiama Mimma Trimarchi e manca da casa da diverse ore.

La scomparsa dopo la lite

La donna di 53 anni, che vive a Santa Venerina, frazione di Mascali, ha fatto perdere le sue tracce dopo una lite avvenuta in famiglia. I figli hanno lanciato disperato un appello sui social, preoccupati che la madre non stia bene e non abbia intenzione di tornare a casa.

“Mamma se leggi torna a casa,ti aspettiamo a braccia aperte. Antonio è disperato, Nuccio è distrutto ed io..io mamma mi sento morire dentro nell’anima. Perdonami se ti ho trascurata, perdonami se non ti ho capita. Sei il mio grande faro, – si legge nell’appello pubblico su facebook – per noi sei essenziale. Ti prego amore mio, anche una chiamata per dire che ci sei e stai bene, ti amo mamma”.

La donna si allontanata a bordo della sua Fiat Panda, che è stata ritrovata la scorsa notte dai parenti di fronte la stazione di Taormina. Gli impiegati della biglietteria hanno riferito che la donna voleva acquistare un biglietto per Milano, ma che poi alla fine avrebbe cambiato idea e ne avrebbe preso uno per Messina.

La scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Piedimonte Etneo e stamani ai colleghi della stazione di Mascali. Si spera che dall’esame delle registrazioni delle telecamere delle stazioni di Taormina e Messina si possa capire se la donna è salita sul quel treno.

Chiunque l’abbia vista può contattare la figlia al numero 3299688246 oppure qualunque stazione dei carabinieri.