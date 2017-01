ENNA – Il forte maltempo continua a causare danni. Un muro alto più di 50 metri, è crollato ieri, in via della Resistenza ad Enna. Il crollo non ha causato danni a persone. Tuttavia sono in corso dei controlli, in quanto il muro era adiacente al comando dei vigili urbani. C’è da capire se lo stabile possa essere dichiarato agibile.

Dopo la nuova alluvione che si abbattuta su Sciacca, la tragedia che ha colpito un uomo di 67 anni, morto affogato da un’ondata di fango nel palermitano e in seguito a tutti i danni causati in queste ore dal maltempo, il presidente Rosario Crocetta ha deciso di convocare un vertice d’urgenza a Palazzo d’Orleans.

“Palazzo d’Orleans – si legge nella nota duffusa alla stampa – segue attentamente insieme alla Protezione civile l’emergenza maltempo e al fine di assicurare il coordinamento tutti gli

interventi necessari, il presidente Crocetta ha convocato un vertice a Palazzo

d’Orleans per le ore 16:00, al quale parteciperanno Protezione civile, Anas, Cas, i Dipartimenti Infrastrutture e Territorio e Ambiente.