PALERMO -Il maltempo continua a causare danni. La scorsa notte, le grandi arterie di Palermo si sono trasformate in torrenti, impantanando tante macchine in via Ugo La Malfa. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco per liberare gli automobilisti nella zona dell’assessorato regionale al turismo e in via Imera. Allagate anche via Regione Siciliana, nel sottoponte Tommaso Natale, direzione Catania, via Brunelleschi, via Scillato e via Cappuccini.

La pioggia ha però causato anche altri danni. Sono stati riscontrati crolli di muri, aperture di buche in strada e diversi alberi caduti sia in città che in provincia. Preoccupazione anche per alcuni per cornicioni pericolanti in corso Domenico Scinà e per una finestra, nella zona della stazione centrale, che rischiava di crollare.