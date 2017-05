Ritorna anche quest’anno la prestigiosa kermesse di poesia organizzata dall’Arca Enel presieduta da Alfonso Sammartino, in collaborazione con l’associazione monteleprina Arca.

La manifestazione che si svolgerà dal 26 al 28 Maggio 2017 presso la splendida cornice dell’Hotel Paradise Beach Resort di Castelvetrano è Inserita all’interno della manifestazione nazionale “Il Maggio dei Libri”, sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica.

Questa seconda edizione vanta ospiti d’eccellenza: da Alessio Arena, giovane palermitano candidato al premio Nobel per la letteratura, a Costanza Licata, fino ad arrivare all’attore Salvo Piparo.

Una tre giorni che vedrà poeti in erba confrontarsi su temi culturali e letterari, mettersi in gioco con la propria produzione poetica e cimentarsi nel genere “poesia umoristica”, punto nodale dell’edizione 2017.

Il premio Kimerik

I poeti, guidati da Leonardo Gaglio, presidente dell’Arca, inoltre si sfideranno per accaparrarsi l’ambito premio Kimerik, famosa casa editrice siciliana, che metterà in palio la pubblicazione gratuita di una antologia, la distribuzione di questa presso le più grandi librerie nazionali e la presentazione del volume alla fiera del libro di Torino.

“Una manifestazione che vuole mostrare il grande talento dei siciliani – dice Leonardo Gaglio – Arca Enel Sicilia è una palestra per eccellenti artisti. Il merito di tutto è del direttivo, che ogni anno si spende per portare la manifestazione sempre più in alto”.

Ogni anno l’ultimo weekend di Maggio è un’appuntamento fisso per i soci di Arca Enel Sicilia, dove relax, cultura e divertimento si mescolano per dar vita a questa grande manifestazione.