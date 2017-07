Dopo il grande successo ottenuto con il romanzo “La bicicletta volante”, Fabio Giallombardo torna nelle librerie con “Cosa Vostra” (Autodafè Edizioni), un’antologia pensata per le scuole, che ripercorre la lunga storia dei rapporti fra istituzioni italiane e mafia siciliana. L’autore presenterà il suo ultimo libro il prossimo 28 luglio, alle ore 18:00, a San Leone (AG), presso il Centro balneare della Polizia di Stato.

Percorso storico e antologico attraverso le opere di Pippo Fava

Dalla demistificazione della retorica patriottica dell’impresa dei Mille di Garibaldi alla violenta soppressione

dei Fasci siciliani, dal banditismo di Salvatore Giuliano all’assassinio di Mauro De Mauro, i grandi temi legati al rapporto tra Stato e mafia vengono letti a partire dalla poliedrica opera di Pippo Fava: romanzi e drammi, articoli di giornale e opere di saggistica. Accanto, le voci di intellettuali e scrittori, magistrati e giornalisti che hanno analizzato a fondo il fenomeno; e a tracciare il percorso, il filo narrativo e analitico tessuto dall’autore.

Un viaggio che precede la nascita di Pippo Fava e prosegue dopo la sua morte, grazie alla profondità

profetica delle sue parole; partendo dalle quali, Fabio Giallombardo arriva a raccontare gli eventi dell’ultimo

scorcio del Novecento e a tracciare un identikit della mafia del terzo millennio fornendo le conoscenze

necessarie per una piena comprensione degli eventi.

Cosa Vostra, nelle intenzioni dell’autore, è un’opera che vuole strappare la maschera a una serie di falsi miti

e grossolani equivoci che ancora aleggiano sulla storia della mafia, e lo vuol fare utilizzando l’acume e le

profetiche parole di un martire che offrì la sua vita per amore della verità.

Chi è Fabio Giallombardo

Fabio Giallombardo, nato a Padova nel 1973 da genitori siciliani, trascorre la sua giovinezza a Palermo,

dove per 13 anni lavora come volontario coi bambini dei quartieri a rischio. Laureato in lettere, ha studiato a

fondo il fenomeno mafioso sul piano storico, antropologico e nei suoi rapporti con le istituzioni. Dal 2000 a

oggi ha lavorato nel mondo della scuola pubblica come insegnante, prima in Sicilia poi nelle Marche. Oggi

vive a San Benedetto del Tronto, dove insegna lettere al liceo classico e dove svolge una serie di attività

seminariali per docenti e per studenti sull’educazione alla legalità. Con Autodafé ha pubblicato il romanzo La

bicicletta volante, una trasposizione letteraria degli anni delle stragi, col quale ha vinto il “premio Ninni

Cassarà” 2015 ed è stato finalista del “premio Piersanti Mattarella” 2016.