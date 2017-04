“Sono in arrivo 30 milioni di euro in settori come la scuola, la sanità, i trasporti, la viabilità e soprattutto lo sviluppo locale”. Lo annuncia Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputato del Pd, che aggiunge: “è una grande occasione per tutte le nostre comunità, di lavoro e anche di sviluppo. Grazie alla SNAI infatti le Madonie beneficieranno di interventi mirati ad arrestare l’emigrazione, soprattutto dei giovani, dai propri paesi con programmi di sviluppo economico per agevolare l’imprenditoria, i mestieri e le attività locali. La sfida è dimostrare che vivere in montagna è una opportunità e non una condizione di emarginazione”.

Dopo il Piemonte anche la Regione Siciliana ha formalmente approvato la Strategia delle Aree Interne nelle Madonie. È un passaggio fondamentale a cui seguirà la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro che prevede investimenti sul territorio madonita.