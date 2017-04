“Una finanziaria da bocciare senza appello alcuno. Invitiamo anche gli altri partiti a fare lo stesso, a bocciarla per mettere fine ad una esperienza di governo che definire fallimentare è un eufemismo”. Il M5S all’Ars annuncia il suo voto contrario all’ultima “e forse la peggiore” finanziaria targata Crocetta, “che non ha messo nulla, proprio nulla – ha detto Francesco Cappello – sul piatto della Sicilia. Una finanziaria messa in piedi da un governo che ha continuamente snobbato il Parlamento e che non ha tenuto conto di nessuna delle esigenze che arrivavano da fuori dal Palazzo, in primis quelle dei Comuni, ormai ridotti in braghe di tela”. Contro il governo e contro Crocetta ha tuonato nel pomeriggio anche Giancarlo Cancelleri, che ha definito il presidente “un uomo solo, anziano sul viale del tramonto”, bocciando la proposta di Crocetta di inserire altre norme in finanziaria.