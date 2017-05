La grande isola pedonale sarà aperta dalle 10 alle 20 l’area tra le piazze Europa e Mancini Battaglia. Ci saranno diversi momenti d’attrazione, con numerosi artisti da strada, e l’Autobooks, la biblioteca ambulante, con l’esibizione di due violinisti.

Primo appuntamento di Maggio

È fissato per domani il primo appuntamento di maggio con il Lungomare Liberato. La grande isola pedonale tra le piazze Europa e Mancini Battaglia sarà nuovamente fruibile, dalle 10 alle 20. Per raggiungere il Lungomare sarà possibile parcheggiare l’auto gratuitamente nel piazzale Sanzio e da lì utilizzare le navette gratuite messe a disposizione dall’Amt.

Nell’isola pedonale saranno presenti gli stand di numerose organizzazioni di solidarietà, a cominciare dalla Corri Catania, nell’imminenza della grande passeggiata di solidarietà. E ci saranno gruppi di Total Roller e Ruote Libere, anche perché in molte aree del Lungomare il tappeto d’asfalto è stato da poco sistemato e questo agevola soprattutto pattinatori e ciclisti.

Noleggio bici

Inoltre, chi non possiede una propria bicicletta potrà noleggiarla, così come i risciò a pedali, in diversi punti dell’isola pedonale. Ci saranno inoltre, come sempre, i cinofili con i loro amici cani.

Intrattenimento

Ci saranno diversi momenti d’attrazione, con numerosi artisti da strada, e l’Autobooks, la biblioteca ambulante del Comune sulla quale possibile è scambiare i libri: romanzi di autori italiani e stranieri, classici (edizioni non scolastiche), volumi per ragazzi e bambini saranno i benvenuti a bordo. Previsti anche, a partire dalle 11, alcuni momenti di spettacolo. Si esibiranno infatti Lidia Randis e Andrea Platania, dell’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania, che fanno parte della sezione dei primi violini dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto (Ogib).