Sarà un’estate difficile per i 1200 studenti e i 120 docenti del liceo “Leonardo Da Vinci” di Niscemi, che dovranno andare a scuola dal 17 al 22 luglio per recuperare i giorni persi, durante l’anno scolastico, a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Ispezione in corso

La notizia, già da ieri su tutte le più importanti testate nazionali, ha ovviamente provocato molto scalpore, ma oggi il Preside dell’Istituto ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti. Preferisce, infatti, non esprimersi, dal momento che c’è una ispezione in corso, ma ci tiene a sottolineare il grande senso di responsabilità degli studenti e delle famiglie che, se non hanno accolto con entusiasmo la notizia- dovendo, peraltro, disdire vacanze e ferie già prenotate- hanno comunque accettato la decisione.

Non resta che chiedersi come faranno a resistere i poveri studenti tra i banchi, con le temperature così elevate, se non sono riusciti a resistere al freddo!