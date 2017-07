Lucky Blue Smith, modello e padre a soli 19 anni – Lucky Blue Smith, il modello seguitissimo sui social, ha avuto la prima figlia a soli 19 anni dalla compagna Stormi Bree. Ha deciso di condividere questo momento con i suoi fan pubblicando una foto della nascitura. La piccolina è stata chiamata Gravity.

Si tratta di un modello da ben 3milioni di followers su instgram. Da un po’ di tempo è diventato una vera e propria star nel mondo della moda. Ha soli 19 anni, gli occhi azzurrissimi ed un ciuffo biondo platino che fa impazzire tutte le sue fan. Ha raggiunto traguardi davvero importanti nel mondo della moda nonostante la giovane etá. Oggi vive una emozione davvero incredibile, quella di diventare padre.

La figlia chiamata Gravity Blue Smith, nasce dalla storia con la compagna Stormi Bree molto piú grande di lui. Lui 19 anni e lei 26enne. Il nome rende omaggio all’omonimo film che ha vinto ben 7 premi Oscar. Il motivo di questa scelta? Sperare che la figlia, una volta cresciuta, possa mantenere i piedi ben saldi per terra.

Il padre, seguitissimo sui social, ha condiviso la foto della piccola appena nata:

“Lei è qui, non mi sono mai sentito così felice. Tu amo più di qualsiasi altra cosa al mondo, piccola principessa”.

Chi è Lucky Blue Smith

Americano, classe 1998 e modello di professione. Da sempre ha desiderato sfondare nel mondo della moda. Si tratta del piú giovane di 4 figli, tutte sorelle. La madre era una top model ed il padre era musicista. Da loro ha ereditato la passione per lo spettacolo e, a soli 12 anni è arrivato per lui il primo contratto. Da quando ha tinto i suoi capelli di biondo è diventato richiestissimo. A soli 17 anni ha sfilato alla Milano Fashion Week.

Ha giá conquistato moltissime copertine ed è stato scelto come testimonial di moltissimi marchi famosi. Philipp Plein e Tom Ford, Fendi, Chanel, Roberto Cavalli, Moschino e altre Maison famosissime lo hanno voluto. Non finisce tutto qui, oltre alla carriera di modello ha fondato, con le sue tre sorelle, una sua band surf rock: “The Atomics”. Anche la musica fa parte delle sue passioni come la moda, oggi per lui è arrivato l’ennesimo traguardo, questa volta peró, nella vita privata.