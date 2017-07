Luca Parmitano, astronauta catanese della European Space Agency e tenente colonnello dell’Aeronautica Militare, sarà ospite venerdì 7 luglio alle 20,30, alla Scuola Superiore dell’Università di Catania dove, insieme al presidente dell’ Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Roberto Battiston, terrà una conversazione dal titolo “Viaggio nello spazio”.

L’incontro, promosso dall’Accademia Gioenia di Catania e dalla Ssc nell’ambito della rassegna di appuntamenti “Estate a scuola – Scienza”, si terrà nella sede di Villa San Saverio (via Valdisavoia, 9). Ad aprire i lavori saranno il rettore dell’Università di Catania Francesco Basile, il presidente della Ssc Francesco Priolo e il presidente dell’Accademia Gioenia Mario Alberghina.

Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston

Il presidente dell’Asi Roberto Battiston è ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento. Ha una lunga e prestigiosa carriera accademica e scientifica, ricca di riconoscimenti internazionali, cominciata subito dopo la laurea con lode in Fisica alla Normale di Pisa, nel 1979. Fisico dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Battiston è stato, tra le altre cose, presidente della Commissione nazionale Infn per la Fisica astroparticellare.

Luca Parmitano, primo italiano ad effettuare una passeggiata spaziale

L’astronauta Luca Parmitano è stato protagonista di “Volare”, la prima missione di lunga durata dell’Asi. E’ stato il primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare (Eva) il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. Entrato in Aeronautica militare nel ’95 nell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, ha conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università Federico II di Napoli nel 1999. Nel 2019 tornerà nello spazio per una missione nella Stazione Spaziale Internazionale.

L’incontro, che ha già fatto registrare il tutto esaurito, sarà inoltre trasmesso in diretta streaming sul sito www.scuolasuperiorecatania.it.