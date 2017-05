Il marchio di moda internazionale, la dj siciliana che unisce new e old style, la strada principale di Palermo a fare da sfondo.

Louis Vuitton ha scelto Dj Manola – nome d’arte di Manola Bargione – per festeggiare il ventennale della sua presenza nel capoluogo siciliano.

Il party esclusivo

L’appuntamento è per venerdì 27 maggio alle 19,30 in via Libertà 7, per un esclusivo cocktail party riservato ai clienti del boutique-store.

Qui Manola mostrerà tutte le sue capacità alla consolle, alternando performance al vinile e su lettore digitale, mantenendo un piacevole sottofondo dove il pubblico potrà ascoltare brani deep house.

Dj Manola, una Disk Jockey “pura”

«Sono nata – racconta Dj Manola, che si definisce una disk Jockey “pura”, in quanto questo è il suo unico lavoro – in una famiglia di melomani e dove le feste musicali a tema erano all’ordine del giorno. Così ho iniziato a studiare tutte le capacità delle consolle, trasformando col tempo il tutto in un mestiere. Louis Vuitton mi ha selezionata per la mia capacità di unire immagine di qualità e cultura musicale. Sarà una serata perfetta, come la colonna sonora di un film».