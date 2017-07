Una vera e propria organizzazione aveva il controllo delle zone blu nella borgata marinara, la cui fruizione era condizionata al pagamento del “caffè” al posteggiatore che deteneva il controllo dei parcheggi a pagamento, ciascuno per la propria zona “di competenza”.

L’operazione

Ieri mattina Via Mondello, Via Piano Gallo, Viale Regina Elena, Via Glauco, Via Principe di Scalea sono state controllate da 3 pattuglie del Nucleo Vigilanza Trasporto Pubblico. L’operazione, programmata secondo un piano d’intervento stilato dai vertici del Comando di Polizia Municipale per il contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi, ha dato dei buoni risultati.

Ai 10 posteggiatori è stata elevata la sanzione amministrativa di €1000,00 ciascuno.

Tre dei 10 posteggiatori, A.C. di anni 30, G.O. di anni 20 e G. L.C. di anni 58, sono stati fermati in Via Piano Gallo in prossimità del capolinea dell’AMAT e, considerato che la nuova normativa prevede l’emissione del DASPO per “chi impedisce la libera accessibilità o fruizione di aree e infrastrutture pubbliche”, a loro carico sono stati emessi i decreti di allontanamento, oltre che le ulteriori sanzioni di € 100,00.

Mercoledì scorso a Mondello, nell’ambito della stessa operazione, erano stati sanzionati 4 posteggiatori.