Ordini di allontanamento per 48 ore dai luoghi dove sono stati sorpresi a presidiare le strade: questa l’ordinanza del procuratore di Palermo per combattere il cancro sociale dei parcheggiatori abusivi.

Un lungo lavoro dietro

Nelle ultime settimane è stato disposto un servizio della polizia che ha visto schierate decine di poliziotti dei Commissariati, alla Squadra Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine e all’Ufficio Prevenzione Generale. Hanno battuto, palmo a palmo, i luoghi cittadini tradizionalmente presidiati dai parcheggiatori abusivi. Capolinea di autobus e metropolitane, grandi parcheggi nel centro storico, in prossimità di uffici e luoghi della pubblica amministrazione, supermercati, ospedali e stazioni ferroviarie Sono qui che sono stati trovati i posteggiatori abusivi. Per uno di loro è scattata un’ulteriore sanzione pecuniaria per avere ripreso la sua attività a distanza di appena un giorno da un precedente ordine di allontanamento.