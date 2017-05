Parte su Sky Uno la seconda edizione di Lookmaker Academy, il primo programma dedicato completamente alla bellezza ed all’estetica. A condurre il talent show che inizierà il 17 maggio alle 11,10, Federica Torti.

I concorrenti siciliani

Tra oltre cinque mila candidati, sono stati selezionati 12 concorrenti, esperti di hair creation, fashion style e make-up, che si sfideranno mettendo alla prova il loro talento in fatto di look e glamour. Tra questi anche due look maker siciliani: Adelaide Bilello e Riccardo Clemente.

Una grande occasione che apre le porte ad una nuova figura professionale, quella del lookmaker, in grado di fornire una consulenza globale nell’universo della bellezza grazie a competenze specializzate e sempre aggiornate in tutto ciò che concerne la moda, il make up e l’acconciatura.

Le prove

Gli aspiranti lookmaker, saranno i protagonisti di una serie di prove di abilità nell’hair-styling, nell’abbigliamento e nel make-up e avranno la possibilità d’intraprendere un percorso formativo unico ed esclusivo, sotto la guida di grandi professionisti del settore. Solo il vincitore avrà la possibilità di realizzare un sogno: un premio in beni e servizi del valore di 100 mila Euro per aprire il proprio Atelier.

La giuria

La giuria, che seguirà i concorrenti nello sviluppo delle proprie abilità facendo di uno di loro il primo Lookmaker d’Italia, sarà composta da Maria Grazia Longhi, una delle più note lookmaker italiane, Janet De Nardis, presentatrice e direttrice del Roma Web Fest, Alessia Solidani, l’hairstylist di molte celebrità internazionali e la fashion blogger Mariavittoria Cusumano.

L’intento sarà quello di fornire un vero e proprio manuale di self-improvement e spiegare, in modo diretto, tutte le tecniche e i trucchi per valorizzare al meglio la propria immagine.

Durante le diverse puntate i giudici comunicheranno ai concorrenti per quale occasione bisognerà vestire ed acconciare le modelle. I concorrenti avranno, ad ogni prova, un tempo limitato per valorizzare, nel migliore dei modi, le modelle attraverso la composizione di un “total look”: non solo con la ricerca degli indumenti più indicati per l’occasione, ma anche con l’utilizzo dei migliori accessori, il trucco più consono, l’acconciatura ideale dei capelli. Insomma, i concorrenti dovranno rendere perfette le proprie modelle e clienti, per vincere il premio di miglior Look Maker d’Italia.