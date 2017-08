La Capitaneria di Porto di Siracusa rende noto che, così come è stato per la notte di “San Lorenzo”, a mezzo di spiegamento di personale militare operante negli Uffici Marittimi di tutto il Compartimento Marittimo di Siracusa (Avola, Marzamemi e Portopalo di C.P.), è stato messo in campo un massiccio dispositivo di uomini e mezzi per garantire la sicurezza dei fruitori del nostro litorale.

L’attività della capitaneria

Infatti, durante la notte e nelle prime luci della mattinata di “Ferragosto” gli uomini della Guardia Costiera di Siracusa, congiuntamente alle altre Forze dell’Ordine ed Associazioni di Volontariato R.O.S.S. e “Nuova Acropoli” hanno provveduto durante la notte a monitorare il litorale al fine di un eventuale intervento d’emergenza in materia di sicurezza della balneazione e navigazione e dalle prime ore del mattino coadiuvato le ditte incaricate della pulizia degli arenili, facendo sgomberare gli attendamenti/campeggi abusivi al fine di ripristinare il regolare uso delle spiagge e restituire, senza alcun impedimento, in condizioni dignitose, dal punto di vista igienico-sanitario e della sicurezza, gli arenili ai villeggianti, anche per i più mattinieri. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione tra le varie Amministrazioni Comunali della Provincia (Siracusa, Priolo, Avola, Noto, Pachino e Portopalo di C.P.), le Forze di Polizia e la Protezione Civile di Priolo.