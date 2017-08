L’accusa è di tentato omicidio per l’uomo di 61 anni che, ieri, in via Nazionale, a Misilmeri (Pa), dopo una lite per un parcheggio in un residence, è salito a casa, ha preso un martello e ha colpito ripetutamente alla testa un altro pensionato di 59 anni. Avrebbe, poi, continuato a scagliarsi contro la vittima, mentre era già accasciata a terra.

I condomini, allarmati, hanno chiamato i carabinieri ed è subito scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.

I soccorsi

Successivamente, sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118: la vittima, gravemente ferita, è stata trasportata al Policlinico di Palermo: stando a quanto è emerso, non sarebbe in pericolo di vita, ma ha una “frattura con infossamento osseo parietale sinistra da trauma a seguito di aggressione”, con prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato portato in carcere al Pagliarelli.