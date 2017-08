LIPARI – Una ragazza di dodici anni è stata vittima ieri di terribile incidente. Cadendo in mare, al largo di Monte Rosa, è stata colpita violentemente dall’elica di una barca. Pare che la ragazza fosse in mare a bordo di una nave in navigazione e sia caduta all’improvviso.

La ragazza è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale Garibaldi di Catania. Le sue condizioni sono molto gravi. L’urto con l’elica le ha provocato una grande lesione alla testa, e altre all’addome e al torace.