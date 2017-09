LINGUAGLOSSA (CT) – Luca Bonaccorsi è stato ritrovato.

Il ritrovamento

Il ventunenne di Linguaglossa, di cui si erano perse ieri le tracce è stato ritrovato questa mattina. Le sue condizioni di salute sono buone. Il ragazzo si era allontanato da casa in stato confusionale e poi di lui più nessuna notizia. Non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto ad andare via e sparire nel nulla.

Gli ultimi ad averlo visto, sarebbero stati alcuni anziani del paese che hanno dichiarato di averlo visto intorno alle 10:30 nella piazza centrale di Linguaglossa. Da quel momento, il nulla. Anche il primo cittadino, Salvatore Puglisi, aveva lanciato un appello sui social per sensibilizzare la gente del piccolo paese ai piedi dell’Etna.