PALERMO – “ll ‘Partito Io’ persiste ancora. Non basta Martina per costruire il ‘Noi’. Il ‘Noi’ si costruisce nella società, nei territori, con un’idea progetto del Paese e un modello organizzativo adeguato che il Lingotto non ha saputo tirar fuori”. Lo dichiara il senatore Giuseppe Lumia, sostenitore della mozione Emiliano.

“Non ci siamo – aggiunge – dal Lingotto emerge tutto e il contrario di tutto. Manca una visione moderna del Partito. Chi vuole alleanze sbracate, chi un Pd isolato. Prima un Gentiloni a brevissimo termine, ora Gentiloni fino alla fine della legislatura, meno male. Prima politiche moderate, ora barra dritta a sinistra”.

“Il Pd – conclude – non può essere un partito ‘pendolo’ con una leadership assoluta, ma una comunità capace di ascoltare la società e fare sintesi con proposte politiche efficaci”.