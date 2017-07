Proseguono i lavori per la realizzazione dell’anello ferroviario di Palermo. Da sabato 29 luglio a domenica 27 agosto, saranno realizzate due paratie* di pali in prossimità della galleria Ranchibile, nel tratto tra Via Sicilia e Viale Libertà, per una lunghezza di circa 90 metri. L’intervento è propedeutico all’allargamento della galleria dove verrà realizzata la fermata Libertà.

Sospesa la circolazione dei treni per la durata dei lavori

I lavori costituiscono una fase del più ampio progetto di realizzazione dell’Anello Ferroviario, commissionato dal Comune di Palermo, che consentirà, a regime, la realizzazione di una linea metropolitana a servizio dell’area centrale della città, con possibilità di servizi di tipo “ring”.

L’investimento complessivo del progetto, compresa la seconda fase da Politeama a Notarbartolo, è di oltre 250 milioni di euro. Per consentire l’operatività del cantiere, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Palermo Notarbartolo e Giachery per l’intera durata dei lavori.

