Il Tar ha bloccato la demolizione di una casa, ieri, a Licata. Con una sentenza, infatti, ha annullato l’ingiunzione del comune che era guidato dal sindaco Angelo Cambiano; il sindaco, come è noto, è stato sfiduciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale.

La vicenda

Un uomo di di 54 anni aveva acquistato nel 1997 un appartamento al quinto piano di un edificio in via d’Arezzo, con concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all’acquisto dell’appartamento, con istanza inoltrata nel 1997, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell’immobile. Il permesso gli era stato inizialmente concesso, ma poi è stato ritirato e ,nel 2016, il Comune di Licata ha intimato la demolizione dell’immobile. Il proprietario ha allora fatto ricorso al Tar e ha vinto. Oggi il tribunale ha quindi sospeso la demolizione della struttura.