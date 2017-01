CATANIA – Il secondo appuntamento della rassegna cinematografica “Ir más allá” (tutti i mercoledì, dal 25 gennaio al 15 febbraio), nata dalla collaborazione tra l’Instituto Cervantes di Palermo ed il Sole Luna Doc Film Festival, si terrà mercoledì 01 febbraio 2017, alle ore 19:00, presso la sede dell’Instituto Cervantes di Via Argenteria Nuova 33, con la proiezione del documentario Libros y nubes. Il titolo della rassegna fa riferimento alla capacità degli esseri umani di superare limiti e confini, non solo materiali. Andare oltre significa anche superare barriere, superarsi nei propri limiti fisici, riuscire a lavorare su una ‘disabilità’ che diventa davvero una ‘diversa abilità’. Quattro appuntamenti per sei documentari, per conoscere storie di superamenti e vittorie.

Sinossi

In uno sperduto villaggio delle Ande Peruviane una ragazzina sta aspettando da giorni l’arrivo dei nuovi libri che una bibliotecaria trasporta a piedi, sulle proprie spalle. Le Biblioteche Rurali del Perù sono formate da poche decine di libri che una volta letti vengono scambiati fra le comunità. Messaggio e messaggero viaggiano insieme, in un paesaggio primordiale a pochi passi dalle nuvole; i libri camminano come camminano le persone.

Perù, 2013. Durata: 85’. Regia: Pier Paolo Giarolo. Versione originale in lingua spagnola con sottotitoli in italiano.

Ingresso libero

Per maggiori informazioni :

Instituto Cervantes Palermo, via Argenteria Nuova 33, Tel: o91/8889560 ; cultpal@cervantes.es