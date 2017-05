“Il peschereccio “Ghibli Primo” del Distretto Pesca di Mazara, fermato domenica mattina in acque internazionali e condotto nel porto cirenaico di Ras al Hilal, è stato rilasciato dalle Autorità Marittime di Tobruk e tornerà, già nelle prossime ore, a svolgere la propria attività di pesca”.

Il rilascio

Lo ha annunciato il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, che fin dalle primissime ore del fermo del peschereccio, avvenuto a circa 25 miglia dalle coste libiche, ha attivato molteplici contatti con le Autorità politiche, diplomatiche e militari, sia italiane che libiche, al fine di risolvere l’intrigata vicenda.

“Sentiamo il dovere di ringraziare –dichiarano congiuntamente Tumbiolo e gli armatori del motopesca Ghibli Primo- tutte le Autorità che con prontezza e professionalità hanno determinato il rilascio dei peschereccio: l’Assessore regionale alla Pesca, On. Antonello Cracolici, il Ministro Angelino Alfano, la filiera diplomatica italiana, l’Ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Perrone, ed i suoi collaboratori impegnati direttamente sul campo, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in particolare il Comando di Mazara del Vallo, e le Autorità Militari libiche che hanno compiuto un gesto di profonda amicizia e fratellanza nei confronti del Popolo siciliano”.