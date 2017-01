PALERMO. C’è ancora un girone di ritorno da giocare ma la sconfitta di oggi contro l’Empoli suona quasi da condanna per il Palermo. I rosanero perdono 1-0 al Castellani. Sette punti di svantaggio sono già tanti, le percentuali di salvezza si abbassano ulteriormente anche perché la formazione rosanero non gioca a calcio, non ha idee, non ha schemi e non può essere sempre colpa dell’allenatore.