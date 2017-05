E’ già al lavoro lo staff del Letterando in fest per la preparazione della ottava edizione della carovana della letteratura che si svolgerà il 30 giugno, il primo e il due luglio prossimo a Sciacca presso il Complesso monumentale della Badia Grande.

Il programma di Letterando in Fest

Un programma anche quest’anno ricco di presentazioni, reading, incontri, dibattiti e workshop che per tre giorni calamiterà l’attenzione sui libri e i loro autori.

L’associazione culturale “Il Cortile” che sta definendo in questi giorni il cartellone del Letterando in fest insieme ai partner della kermesse tra new entry e conferme come Vertigo s.r.l., Terramatta, Cantina Corbera, Aulino Editore, Libreria Ubik e Circoli dei Lettori, è al lavoro anche per l’organizzazione della prossima edizione dello Sciacca Film Fest, che si svolgerà invece, dal 21 al 27 agosto. Un’ edizione particolare e che si preannuncia molto intensa quella del 2017 per il festival cinematografico saccense che festeggerà il suo decennale.