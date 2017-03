Il 22 marzo il Teatro Garibaldi di Modica ha vissuto una vera e propria invasione pacifica di più di 260 giovani studenti che hanno partecipato ad “Adotta una Poesia”, l’evento nell’evento, una delle “chicche” del Festival internazionale di Cinema e Poesia “Versi di Luce”, organizzato dal Club Amici di Salvatore Quasimodo e patrocinato dal Comune di Modica.

Molto interessanti, poi, la presentazione nel pomeriggio del libro “A-Mors” dell’artista Giò Scifo e nella serata sono stati proiettati alcuni dei tantissimi (più di 250) cortometraggi arrivati da tutto il mondo, a riprova della dimensione internazionale in cui naviga il Festival e in cui, ormai da nove anni, è presente Modica.

Nella terza giornata del Festival (23 marzo) si vivranno tre momenti culturali molto interessanti ed emozionanti che condurranno i visitatori nel mondo della natura, tra le immagini cinematografiche, fino al Salento visto da Quasimodo. Alle 17.30 all’Auditorium multimediale “P. Floridia” si terrà l’incontro “La poesia della natura – Fotografare le orchidee selvatiche” a cura dell’Associazione “Giros”, con presentazione del concorso fotografico e visione dei filmati.

Si continuerà alle 18.30 con un’altra selezione di cortometraggi in concorso che ancora una volta testimonieranno che il “Versi di Luce” è un volano di multiculturalità e di internazionalità.

I cortometraggi in visione giorno 23 marzo all’Auditorium multimediale “P. Floridia” saranno: “The App” di J. Merino (Spagna), “Le monde du petit monde” di F. Bracq (Francia), “Seaduction: the Tale of the Tail” di D. De Ceglia – S. Porta (Italia), “Taste of Rabbit” di K. Mansur (Russia), “Ferruccio storia di un robottino” di S. De Felici (Italia), “Cowboy e indiani” di E. Ruiz (Spagna).

A chiudere la terza giornata del Festival sarà l’incontro “Il Salento visto da Quasimodo” con la proiezione del documentario “La taranta” di Gianfranco Mingozzi e l’intervento dell’antropologa prof.ssa Grazia Dormiente.

Si ricordano gli eventi a corollario della “cinque giorni” del Festival “Versi di Luce”: Loop videoclip presso la Cineteca Modicana, Loop videopoesie e videoarte a Casa Quasimodo e visita ai musei Casa Quasimodo, Museo del Cioccolato, Museo Civico (con biglietto ridotto).

Versi di Luce riscuote successo di pubblico e di consensi: ed è ancora quasi a metà strada il viaggio del Festival in questa “cinque giorni” in cui, a dirla alla Quasimodo, “ …vero è il fiume che preme sulle rive… La vita non è sogno”.