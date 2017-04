«Miceli chi? Di quale partito stiamo parlando? A Palermo il Pd non esiste, si vergognano troppo per presentarsi davanti agli elettori dopo le malefatte di questi anni al Comune e alla Regione. » Ha dichiarato il deputato Alessandro Pagano della Lega-Noi con Salvini. «Miceli quindi se ne faccia una ragione» -ha aggiunto – «l’affetto dei siciliani verso il leader della Lega aumenta ogni giorno che passa ed è stato crescente nelle ultime volte che è venuto in Sicilia, da Palermo a Lampedusa, da Catania a Messina. Salvini è uno dei pochi leader che gode di credibilità e che mette al primo posto il popolo e le identità territoriali. Il cannone lo spareranno i siciliani alle prossime amministrative e alle regionali, per spazzare via questa vecchia classe politica che ha fatto definitivamente sprofondare Palermo e la Sicilia».