Condizioni di tempo generalmente stabile con nuvolosità diffusa sui settori occidentali localmente compatta, sole prevalente sulle aree restanti. Isolati acquazzoni e temporali possibili nelle ore pomeridiane sulle zone interne orientali, , asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Fenomeni in esaurimento in serata con qualche nube sparsa anche in nottata.

Palermo

Tempo prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo. Sereno o poco nuvoloso anche in serata ed in nottata.

Catania

Tempo stabile con sole prevalente al mattino; nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio ma senza fenomeni associati. Nubi sparse anche in serata ed in nottata, ma sempre con tempo asciutto.

Messina

Tempo stabile e soleggiato al mattino; nubi in aumento nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma senza fenomeni associati.

Agrigento

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma con tempo stabile. Sole prevalente nel corso del pomeriggio; sereno anche in serata.

Caltanissetta

Condizioni di tempo prevalentemente stabile con cieli parzialmente nuvolosi alternati a schiarite. Sereno o poco nuvoloso in serata ed in nottata.

A cura del Centro Meteo Italiano