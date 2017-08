Se il fine giustifica i mezzi, allora una piccola bugia ai nostri figli non può far male. Altrimenti come mangerebbero le verdure o, meglio ancora, come prenderebbero le medicine? E come spiegare i momenti più imbarazzanti? Certo, a volte si ha così poco tempo per pensare che le scuse che inventiamo sembrano davvero ridicole. Ecco a voi una classifica semiseria delle bugie più divertenti raccontate dai genitori ai figli. E sulla n.1 ci siamo passati tutti…