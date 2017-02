Formaggi, latte e ricottine varie, provole. Sono la croce-delizia di tutti i palati. E’ quasi impossibile farne a meno ma sono la prima causa di diverse patologie cardiovascolari. Una valida alternativa sono le bevande e i cosiddetti ‘formaggi’ veg, che conosceremo presto.

Scopriamo perchè è meglio togliere i prodotti caseari dalla nostra dieta o quantomeno ridurne drasticamente l’uso.

1. Latte e derivati distruggono le ossa. Diversi studi hanno evidenziato che nei paesi del mondo in cui si beve più latte ci sono più casi di osteoporosi e fratture del bacino. Gli alti livelli di proteine animali procurano all’organismo acidosi metabolica. Per compensare questo, l’organismo estrae i minerali dalle ossa (tra cui il calcio, appunto) e poi li elimina nell’urina.

2. Esistono nel regno vegetale altre super fonti di calcio che non provocano acidosi nell’organismo. I broccoli, il cavolo, gli altri ortaggi a foglia verde, i semi di sesamo, il tofu e i latti vegetali e succhi di frutta fortificati soddisfano il fabbisogno giornaliero.

3. La caseina provoca dipendenza psicologica. E’ facile constatare che più formaggio si mangia, più se ne vuole. Questo dipende dalle caseo-morfine. Sono sostanze simili all’oppio che producono euforia e dipendenza.

4. Formaggio, ricotta, panna, burro producono alti livelli di grassi saturi e colesterolo causando cardiopatie. Non è forse vero che i medici quando i valori di colesterolo cattivo sono alle stelle dicono di eliminarli?

5. Noi siamo l’unica specie che continua a bere latte dopo lo svezzamento. Tra l’altro di un’altra specie.

6. La maggioranza della popolazione mondiale non tollera il lattosio. I dolorosi sintomi gastrointestinali al consumo di prodotti caseari, dimostra chiaramente che l’organismo umano non è fatto per la loro assunzione .Perchè dunque ricorrere ai vari rimedi proposti ( latte senza lattosio) piuttosto che eliminarne il consumo?

7. Dietro la produzione di latte e prodotti caseari c’è un enorme sfruttamento di esseri intelligenti e senzienti. Animali che vengono torturati, imprigionati e alla fine uccisi. Madri costrette a separarsi dai propri cuccioli e ingravidate di continuo per alimentare il mercato del lattiero-caseario. E’ accettabile? E’ giustificabile tutto ciò?