Finalmente weekend. SiciliaNews24 vi suggerisce una ricetta semplice e sfiziosa per coccolarvi o stupire i vostri ospiti a pranzo. E cosa c’è di meglio di una variante della tradizionale lasagna? Oggi ve ne proponiamo una versione con stracchino e pistacchi.

Ingredienti:

250 gr di sfoglia di pasta fresca per lasagne

50 gr di pistacchi sgusciati non salati

300 gr di stracchino

50 gr di pecorino romano

100 ml di besciamella

100 ml di latte

cumino in polvere

6 cucchiai di olio di oliva

sale q.b.

prezzemolo q.b.

Preparazione

Frullate nel mixer il prezzemolo tritato, il pecorino, il cumino, i pistacchi e un pizzico di sale; aggiungete dell’olio fino a ottenere una crema. Poi, in una ciotola, schiacciate lo stracchino e amalgamatelo con il latte fino a ottenere un composto omogeneo.

Sbollentate le sfoglie di pasta per qualche secondo e fatele asciugare su uno strofinaccio. A questo punto iniziate a comporre la lasagna mettendo uno strato di sfoglia in una pirofila unta di olio, spalmate il composto di formaggio, unito al pesto di pistacchi e alla besciamella. Fate cuocere le lasagne in forno a 200° C.

Le vostre lasagne saranno pronte in circa venti minuti, e potrete deliziare i vostri palati!

Buon appetito.