Il 25 Marzo 2017, alle ore 12:00, presso la Sala Agorà del Borghetto Europa a Catania, “PAPAREDDA” è stato proclamato team vincitore del “Sicilia Game Contest”, progetto a cura dell’associazione culturale e ricreativa E-Ludo Lab.

Il team vincitore

Il team “PAPAREDDA”, formato da Francesca Lo Curzio e Francesco Morreale, si è aggiudicato la vittoria con la App “U Tuppettu”, sviluppata per dispositivi Android, che consente di giocare al gioco popolare siciliano della trottola, chiamata anche tuppettu o strummola.

App “U Tuppettu”

Lo scopo del gioco è far rivivere in chiave moderna l’esperienza di un antico passatempo.

È possibile giocare in modalità AUGMENTED REALTY, usando la fotocamera del proprio smartphone, da soli o connessi in rete LAN per un massimo di 4 giocatori.

Il premio

Il team primo classificato si è aggiudicato un premio di 3000€ in prodotti multimediali di ultima generazione, e ai vincitori verrà, inoltre, fornita assistenza e consulenza alla pubblicazione sul mercato digitale globale.

Durante lo svolgersi dell’evento sono state presentate anche le altre 2 opere finaliste:

“Mparamu Iucannu”, del team Ferraris Sicily App e “Sicily for Speed”, del team GudJ.

I giudici

All’evento sono intervenuti i giudici del Contest:

Domenico Barba, Co- Fondatore e Development director del Team N.A.P.S. s.n.c. di Messina.

Alessandro Leone, UX e UI designer.

Salvatore Mica, fondatore della società E-Ludo Interactive e presidente dell’Associazione Culturale E-Ludo Lab.

La fase finale

Durante tutto il mese di Aprile si realizzerà l’ultima fase del “Sicilia Game Contest”: la Dott.ssa Marta Mingrino sarà impegnata in numerosi incontri di disseminazione negli istituti e negli Atenei che si sono resi disponibili ad accogliere e diffondere il progetto.

Il progetto “Sicilia Game Contest” è stato finanziato dalla Linea di intervento n. 1 “Giovani protagonisti di sé e del territorio (creAZIONI giovani)” in seguito all’accordo sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e la Regione siciliana – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.

Il progetto “Sicilia Game Contest”

Il concorso è stato ideato per introdurre i giovanissimi (14/24 anni) nel mondo dello sviluppo videogames, ed ha coinvolto i team partecipanti nella produzione di opere multimediali interattive sul tema della cultura e delle tradizioni siciliane.

L’associazione culturale e ricreativa E-Ludo Lab nasce nel Luglio del 2010, allo scopo di promuovere con progetti, eventi, iniziative editoriali e studio, tutti gli aspetti della cultura digitale.