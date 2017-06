Il Policlinico di Messina è il primo e unico ospedale siciliano ad avere nel blocco operatorio del dipartimento di Chirurgia il sistema robotico “Da Vinci Xi”.

“Da Vinci Xi”

Si tratta dell’ultima frontiera della chirurgia mini-invasiva. La tecnologia robotica è costituita da tre componenti principali: la console chirurgica, un centro di controllo manovrato dal chirurgo; il carrello paziente, la base operativa del sistema, formata da 4 braccia mobili ed interscambiabili; il carrello visione, contenente l’unità centrale di elaborazione dell’immagine.

L’utilizzo del “Da Vinci Xi” permette l’esecuzione di interventi che consentono di superare i limiti dovuti alla difficoltà di trattare, con la laparoscopia, patologie in sedi anatomiche difficili da raggiungere, e la riduzione del parco operatori, con il chirurgo in console per effettuare le manovre delle braccia meccaniche ed un assistente nei pressi di queste ultime e del paziente. Permette, infine, anche il perfezionamento delle operazioni che necessitano il confezionamento di suture complesse.