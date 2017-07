Nella vita è un fotografo di matrimoni, cattura nelle sue immagini ciò che per lui è l’amore. Ma quando sta lontano dalla sua macchina fotografica, Curtis Wiklund realizza illustrazioni. Ne ha create 365, in cui ritrae la routine quotidiana condivisa da lui e sua moglie, così come anche dai loro due figli piccoli.

365 giorni trasformati in illustrazioni che mostrano l’amore per sua moglie e la vita di tutti i giorni.

Istantanee quotidiane della sua vita di coppia, come quando con la sua moglie si lava i denti, si fa una doccia o come quando la porta stanco su per le scale alla fine di una lunga giornata. Curtis illustra anche importanti traguardi come il momento in cui ha scoperto che stava per diventare padre.

“Ho iniziato con un blog di disegni un po’ di tempo fa quando mia moglie, Jordin, stava lavorando al progetto “Photo365″”. Racconta Wiklund sul suo sito. “Molti dei disegni finiscono per raccontare noi due. Durante l’anno, molte persone ci hanno detto che hanno avuto modo di conoscerci meglio attraverso i disegni. Come se dessero uno sguardo nella nostra vita personale”.

Queste illustrazioni dimostrano che si può ancora trovare la bellezza nelle piccole cose e nella normalità di tutti i giorni. E cosa c’è di più bello del condividere queste emozioni con la persona che ami?